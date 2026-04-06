Xiaomi выпустила очень дешевый монитор с частотой 240 Гц

Компания Xiaomi вывела на китайский рынок новый монитор Redmi G25 2026. Устройство оснащено 24,5-дюймовым дисплеем с частотой 240 Гц и предлагается по низкой цене 599 юаней (примерно 7 000 руб. по курсу на 4 апреля 2026 года). Об этом сообщает издание GizmoChina.

Новинка получила матрицу Fast IPS с разрешением Full HD (1920 на 1080 пикселей) и частотой обновления 240 Гц. Время отклика экрана составляет 1 мс по стандарту GTG, а широкие углы обзора достигают 178 градусов. Монитор обладает сертификацией VESA DisplayHDR 400 при пиковой яркости в 400 нит. Для обеспечения плавного игрового процесса без разрывов и зависаний изображения заявлена поддержка технологии AdaptiveSync, которая совместима с системами Nvidia G-Sync и AMD FreeSync.

Экран охватывает 100% цветового пространства sRGB и 95% палитры DCI-P3. Восьмибитная панель способна отображать 16,7 миллиона оттенков. Для комфорта пользователей и снижения нагрузки на глаза предусмотрена система DC dimming и технология защиты от синего света, подтвержденная сертификатом TÜV Rheinland.

Монитор отличается минималистичным дизайном с тонкими рамками. В комплекте идет подставка с возможностью регулировки угла наклона, также поддерживается настенное крепление формата VESA 75 на 75 мм. Набор интерфейсов для подключения включает один разъем DisplayPort 1.4, один порт HDMI 2.0 и классический 3,5-миллиметровый аудиовыход.

