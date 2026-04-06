Huawei потеснила Nvidia на китайском рынке процессоров

Аналитики IDC опубликовали отчёт о ситуации на рынке ИИ-процессоров в Китае за прошлый год. Если кратко, то Huawei серьёзно потеснила Nvidia. Дальше подробнее.

Nvidia поставила в Китай около 2,2 миллиона чипов и заняла 55% рынка. Это меньше, чем в 2022 году, когда её доля достигала 95%.

Тем временем Huawei наращивает обороты. Она поставила 812 000 процессоров Ascend и заняла почти половину рынка среди отечественных производителей.

На третьем месте — Alibaba с 265 000 чипов, за ней — Baidu Kunlun и Cambricon (примерно по 116 000 у каждого).

Сможет ли Nvidia отыграться, особенно после разрешения на ввоз в Китай ускорителей H200 — пока вопрос.