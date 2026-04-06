Android-смартфоны могут запускать Resident Evil Requiem в 90 FPS

Автор YouTube-канала Eta Prime протестировал эмуляцию современных ПК-игр на смартфоне Red Magic 11 с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Для запуска использовалось приложение GameHub.

Игра Resident Evil Requiem демонстрировала производительность на уровне 80–90 кадров в секунду, что сопоставимо с уровнем производительных ноутбуков. Несмотря на высокую плавность, игра показывает плохую оптимизацию, в результате чего могут не погружаться некоторые текстуры.

При этом другие ресурсоемкие игры эмулируются стабильнее, включая Ghost of Tsushima (45-60 к/с), GTA V (50-75 к/с), Cyberpunk 2077 (60-75 к/с) и Red Dead Redemption 2 (45-55 к/с).

Вместе с тем рост производительности сопровождается увеличением энергопотребления, которое составляет от 24 до 50 Вт. Этот показатель остается высоким для мобильных устройств, который приводит не только к быстрой разрядке, но и сильному нагреву. При этом тестовый Red Magic 11 оснащен встроенным кулером.

Таким образом, тест показал, что современные флагманские смартфоны способны запускать эмуляцию требовательных AAA-игр для ПК.

Ранее сообщалось, что в России не будут блокировать Minecraft.