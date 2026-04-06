Подразделение PlayStation купила ИИ-стартап

Подразделение Sony, отвечающее за приставки PlayStation, приобрело небольшую британскую «контору» Cinemersive Labs. Этот стартап разрабатывает ИИ-технологии, что превращают фотографии и видео в объёмные 3D-сцены.

Команда Cinemersive Labs войдёт в исследовательское подразделение Sony — Visual Computing Group. Специалисты этой группы занимаются графическими технологиями для игр: рендерингом, сжатием видео и генеративными ИИ-моделями.

Sony планирует применить наработки стартапа в играх. В заявлении компании говорится, что технологии машинного обучения помогут «улучшить качество картинки, сделать рендеринг более эффективным и добиться более высокой чёткости изображения для игроков».

Насколько удачно у них получится, узнаем, видимо, с релизом PS6