Продажи рогалика Slay the Spire 2 превысили 5 млн копий

5 марта в раннем доступе Steam состоялся релиз Slay the Spire 2 — продолжения культового карточного рогалика. Компания Alinea Analytics объявила, что продажи игры достигли 5,3 млн. копий.

Такого результата проект добился за месяц с момента выхода. По данным аналитиков, игра принесла разработчикам около $ 108 млн в Steam. Ранее сообщалось, что рогалик стал самой успешной колодостроительной игрой в истории, обогнав попуялрный карточный проект Balatro.

Slay the Spire 2 представляет собой продолжение культового карточного рогалика, вышедшего в 2019 году. В нём необходимо забраться на самый высокий шпиль, пройдя множество комнат в трёх локациях, наполненных разными монстрами, боссами и секретами. Игра пробудет в раннем доступе чуть больше года, после чего её также выпустят на консолях.