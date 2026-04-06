Для Crimson Desert вышел крупный патч

4 апреля студия Pearl Abyss выпустила крупный патч для экшена Crimson Desert. Обновление под версией 1.02.00 уже доступно на ПК, PS5 и Xbox Series.

Одним из главных нововведений апдейта стало расширение личного склада в лагере. Теперь максимальное количество слотов составляет 1 тыс. вместо 240. Увеличить объём хранилища можно после улучшения самого лагеря.

Разработчики провели работу над исправлением управления. Так, в игре появилась опция классического взаимодействия с персонажем, которая исчезла после предыдущего апдейта. Кроме того, быстрые перемещения теперь можно совершать даже во время движения. В экшене также улучшили использование навыка «Полёт», который можно активировать, если удерживать кнопку прыжка, находясь в воздухе.

Авторы проекта также добавили разделение меню сохранения и загрузок. В самой игре появилась функция скрытия головного убора.

На всех платформах Crimson Desert получил улучшенное масштабирование и резкость. При этом на Xbox Series X появилась технология повышения производительности FSR3, а на PS5 Pro — PSSR для увеличения чёткости.