Число геймеров с Linux в Steam достигло рекордного уровня

Согласно свежему отчету Steam, доля Linux среди геймеров достигла в марте 5,33% — это самый высокий показатель за всё время наблюдений. У Windows — 92,33%, а у macOS — всего 2,35%. Впервые Linux уверенно обогнал технику Apple.

Примерно четверть всех Linux-геймеров используют SteamOS, на которой работает собственная консоль Valve.

Забавно, что ещё в феврале доля Linux составляла 2,23%. Правда, специалисты допускают, что часть роста может объясняться «особенностями статистики» (например, данными из Китая), но сам рекорд остаётся фактом.

5% — это всё ещё немного по сравнению с Windows, но для фанатов Linux это большой шаг.