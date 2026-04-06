В PUBG добавят скин Евы из экшена Stellar Blade

Компания Krafton сообщила, что в онлайн-игре PUBG: Battlegrounds пройдёт коллаборация со знаменитым экшеном Stellar Blade. Кроссовер стартует уже 8 апреля на ПК и 16 апреля — на консолях.

В рамках события пользователи смогут приобрести скин Евы — главной героини Stellar Blade. Разработчики сообщили, что в игре появятся различные костюмы и причёски из игры студии Shift Up. Стоимость наборов пока не раскрыли.

Слэшер Stellar Blade вышел в 2024 году эксклюзивно на PlayStation 5. Летом 2025 года проект выпустили на ПК. В компьютерной версии добавили поддержку апскейлеров DLSS 4 и FSR 3, а также другие графические улучшения.