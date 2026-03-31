Пользователю по гарантии выдали RTX 5070 Ti взамен сломанной базовой версии

Videocardz: пользователь получил RTX 5070 Ti вместо RTX 5070 при замене по гарантии
Пользователь обратился в компанию PNY Technologies с неисправной видеокартой GeForce RTX 5070 и в рамках процедуры возврата по гарантии получил бесплатно более мощную модель, GeForce RTX 5070 Ti. Об этом сообщает портал Videocardz со ссылкой на пользователя Reddit под ником lulnerdge.
Известно, что видеокарта пользователя вышла из строя полностью, и в процессе бесплатного гарантийного обмена ему была предоставлена устройство лучше, без дополнительной оплаты, хотя разница между двумя моделями составляет $300–$400.
С технической точки зрения замена означает существенный прирост производительности. Модель RTX 5070 Ti оснащена 8960 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью до 896 ГБ/с. В свою очередь базовая версия RTX 5070, которую сдал lulnerdge, предлагает 6144 ядра CUDA и 12 ГБ GDDR7 с пропускной способностью 672 ГБ/с.
Разница отражается и на рыночной стоимости: на текущий момент RTX 5070 Ti в США оценивается примерно в $950, тогда как RTX 5070 — около $650. Почему пользователю не выдали аналогичную видеокарту, неизвестно.
