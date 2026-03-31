Китайских разработчиков игр и приложений в RuStore стало больше в 2,5 раза

Россия входит в топ-5 стран по количеству загрузок мобильных игр, сообщает пресс-служба RuStore. При этом конкуренция здесь ниже, чем в Европе, США и странах Азии, что дает новым проектам больше шансов на успех. Так, в магазине приложений более половины дохода от иностранных приложений приходится на проекты из Азии, и их популярность только растет.

© Ferra.ru

Количество китайских компаний на платформе за год увеличилось в 2,5 раза больше, а число приложений выросло на 40%. С начала 2025 года интерес к ним поднялся на 15%.

Эксперты же считают, что сейчас удачное время для выхода на рынок. Даже многие китайские студии рассматривают текущий год как «финальное окно относительно простого входа».

Простыми словами, кто займет позиции раньше, тот и будет «снимать сливки».