Юный калужанин украл игровую приставку из ПВЗ

19-летний парень заказал игровую приставку в один из пунктов выдачи заказов, но при получении, когда сотрудник ПВЗ отвлекся, молодой человек просто забрал консоль и ушел, не оплатив заказ.

Представитель пункта обратился в полицию. Стражи порядка отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемого. Как сообщают в УМВД России по Калужской области, сумма ущерба составила свыше 65 тысяч рублей.

Теперь на юного вора заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет колонии. Приставку уже вернули обратно в ПВЗ.