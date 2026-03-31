Мошенники заставляют геймеров скачивать вредоносные приложения

Мошенники обманывают подростков, увлекающихся играми, предлагая им якобы бесплатно получить уникальные игровые предметы, побуждая устанавливать вредоносные приложения. Об этом Артем Шейкин.

«В них предлагают то, что всегда вызывает интерес у молодой аудитории: бесплатные модификации, уникальные улучшения, ускоренную "прокачку" персонажа и редкие предметы», — рассказал он.

По словам Шейкина, организаторы этих чатов подходят к оформлению и делают все возможное, чтобы не вызвать подозрений.

После этого, отметил политик, подростка ведут «по цепочке», заставляя подписаться на несколько тематических каналов, чтобы скрыть признаки возможного мошенничества.

«Финальный шаг — загрузка файла не из официального магазина приложений, а напрямую через бота в мессенджере», — отметил он.

Ранее мошенники придумали такую новую схему обмана: они стали угрожать россиянам, которые ездят за границу, проверками и уголовной ответственностью. Как сообщили в МВД, аферисты тут же предлагают потенциальной жертве быстрое решение проблемы.