В ARC Raiders добавят новых роботов и оружие

Embark Studios анонсировала третье крупное обновление для ARC Raiders — Flashpoint. Патч выйдет 31 марта.

© Чемпионат.com

Главное нововведение — операция «Пристальное наблюдение». На карте будет меньше лута и новый враг «Оценщик», который может хранить ценные ресурсы. Также добавится летающий противник «Испаритель» с мощными лазерными атаками и нестандартными паттернами поведения.

В обновлении появятся два новых оружия и один предмет: пистолет-пулемёт «Канто» для ближнего боя, высокоэнергетический дробовик «Долабра» с переключаемым режимом стрельбы и «Катушка импульса» — устройство для электрификации окружения.

Среди других изменений — улучшенная система крафта с автоматическим подбором материалов, расширение возможностей питомца Скрэппи и набор косметики «Охотник на ос» за 2400 Raider Tokens. В течение апреля выйдут ещё три косметических набора.