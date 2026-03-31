«Беспощадный и захватывающий». Критики хвалят платформер Super Meat Boy 3D

30 марта спало эмбарго на публикацию обзоров Super Meat Boy 3D. Игра получила 81 балл из 100 на агрегаторе OpenCritic.

© Чемпионат.com

Критики в целом положительно оценили переход культового платформера в трёхмерное пространство. Рецензенты хвалят отзывчивое управление, плотный дизайн уровней и жёсткую, но справедливую сложность. Из минусов выделяют неравномерный баланс сложности, слишком лёгкие бои с боссами и излишнюю привязанность к формуле оригинала — вместо того чтобы предложить нечто самостоятельное.

Что пишут критики о Super Meat Boy 3D: