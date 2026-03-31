Hisense выпустил премиальный лазерный проектор за $7000

Hisense представила портативный лазерный проектор XR10 4K Triple Laser Projector – более компактное решение по сравнению с крупногабаритными лазерными телевизорами с ультракоротким фокусным расстоянием (UST), сохранив при этом ключевые особенности премиальных проекционных систем.

Устройство также поддерживает технологию AirPlay 2, позволяя напрямую транслировать контент с устройств Apple без необходимости в дополнительном оборудовании.

Особенности

В основе XR10 лежит трёхлучевой лазерный источник света, разделяющий лучи на красный, зелёный и синий цвета. Это обеспечивает более широкий цветовой охват по сравнению с обычными светодиодными или одноцветными лазерными проекторами. По заявлению производителя, проектор покрывает 118% цветового пространства, близкого к стандарту BT.2020, что обычно характерно для профессиональных проекционных решений.

XR10 способен выводить изображение в разрешении 4K UHD с частотой обновления 60 Гц и проецировать его на экран диагональю от 65 до 300 дюймов. Благодаря трёхкомпонентному лазерному источнику света яркость достигает 6000 ANSI люмен, поэтому изображение остаётся чётким даже в ярко освещённом помещении. Ресурс работы источника света составляет до 25 000 часов.

Проекционное отношение находится в диапазоне от 0,84 до 2,0:1. Также предусмотрены оптический зум с коэффициентом 2,39× и функция сдвига объектива, что позволяет свободно размещать проектор без необходимости значительно менять расстояние до экрана. Дополнительно доступны семиуровневая настройка диафрагмы и 17-элементная система стеклянных линз. Собственная контрастность проектора составляет 6000:1, а динамическая достигает 60 000:1.

За звук отвечает 2.1-канальная аудиосистема, разработанная совместно с Devialet. Она включает два динамика мощностью по 8 Вт и отдельный сабвуфер мощностью 15 Вт. Поддерживаются технологии Dolby Digital и DTS Virtual:X. Аудиорежим был настроен с учётом требований Парижской оперы.

Для охлаждения используется двойная жидкостная система, которая уменьшает нагрев и снижает уровень шума во время работы устройства.

На задней панели расположены порты HDMI и USB, а также поддерживаются беспроводные подключения по Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Разъём HDMI совместим с внешними устройствами, включая медиаприставки и игровые консоли, тогда как мобильные устройства могут подключаться по беспроводной сети. Поддерживаются два основных HDR-формата – Dolby Vision и HDR10+, что обеспечивает качественное воспроизведение современного видеоконтента.

Hisense XR10 работает на платформе VIDAA, предоставляющей доступ к сервисам Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ и Apple TV. Также поддерживается беспроводная передача изображения по протоколам AirPlay 2 и Miracast.

Сроки выхода и цена

На данный момент Hisense XR10 4K Triple Laser Projector доступен для предзаказа по цене $5300 со скидкой $1700. Розничная стоимость устройства составит $7000. Кроме того, покупатели получат в подарок беспроводную аудиосистему HT Saturn 4.1.2.