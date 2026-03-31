Игровому ноутбуку быть: Honor подтвердил выход лэптопа WIN

Компания Honor объявила о скором анонсе своего нового игрового ноутбука под названием WIN, запланировав его представление на апрель. Это устройство позиционируется как продукт для киберспортивного сегмента, что подтверждается партнёрством с лигой Delta Force и соответствующей маркетинговой стратегией. Интерес к возвращению бренда в игровую нишу возник ещё в начале года, когда компания возродила бренд Hunter, а теперь руководство ПК-подразделения подтвердило разработку и скорый запуск новинки. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Согласно имеющимся данным, базовая модель получит процессор Intel Core i7-14650HX в сочетании с видеокартой Nvidia RTX 5060, 16 Гб оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем объёмом 512 Гб или 1 Тб. Более мощная версия будет оснащена чипом Ultra 9 290HX Plus и графикой RTX 5070, при этом общее энергопотребление системы может превышать 250 Вт, что свидетельствует о высоком уровне производительности. Дизайн ноутбука продолжит концепции линейки Hunter, включая подсвечиваемый логотип и узнаваемый игровой стиль, но без излишней агрессивности. Компания также отмечает, что устройство ориентировано не только на геймеров, но и на профессиональные киберспортивные применения.

Полные технические характеристики и детали станут известны в апреле, однако уже сейчас очевидно, что Honor намерена активно конкурировать на рынке игровых ноутбуков, где доминируют более опытные производители. Этот шаг подчёркивает серьёзные амбиции компании в данном сегменте, что может повлиять на динамику рынка в ближайшее время.