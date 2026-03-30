Продажи Death Stranding 2 достигли 2 млн копий после выхода на ПК

Аналитическая фирма Alinea Analytics сообщила, что общие продажи Death Stranding 2: On the Beach превысили 2 млн копий. ПК-версия разошлась тиражом 425 тыс. копий за первую неделю и уже составляет 21% от всех продаж.

Суммарная выручка игры оценивается более чем в $ 150 млн: $ 110 млн на PS5 и $ 32,6 млн в Steam. С учётом Epic Games Store итоговая цифра может быть ещё выше. Почти половина игроков в Steam — из Китая.

Выход на ПК также спровоцировал повторный рост продаж на PS5. Аналитик Рис Эллиотт считает, что скидка на PS5-версию лишь отчасти объясняет этот рост — сам факт ПК-релиза стал эффективным инструментом повторного маркетинга.

В среднем игроки проводят в Death Stranding 2 на ПК 18 часов. Более трети пользователей Steam наиграли свыше 20 часов, а около 5% — более 50 часов.