Microsoft приостановила обновление Windows 11

Распространение обновления KB5079391 для Windows 11 приостановлено Microsoft из-за массовых жалоб на сбои при установке. Пользователи сталкиваются с ошибкой 0x80073712, указывающей на поврежденные или отсутствующие файлы, что приводит к нестабильной работе системы и постоянным уведомлениям об ошибках. Компания временно остановила развертывание, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы и дать разработчикам время на исправление, при этом проблема уже выявлена, и обновление планируется перевыпустить после тестирования, возможно, под другим номером. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Этот инцидент произошел в контексте планов Microsoft по улучшению стабильности Windows 11, включая предоставление пользователям большего контроля над обновлениями, например, возможности откладывать установку и избегать неожиданных перезагрузок. Однако текущая ситуация демонстрирует, что процесс обновлений все еще подвержен сбоям, несмотря на новые подходы. Пользователям рекомендуется воздержаться от установки проблемного пакета до его повторного выпуска.