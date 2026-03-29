Капитан Vitality apEX высказался о продолжении карьеры в CS 2

Капитан Team Vitality Дан apEX Мадесклер в послематчевом интервью на BLAST Open Rotterdam 2026 заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшие годы. По словам игрока, контракт с Vitality рассчитан примерно до конца 2028 года.

apEX признал, что нынешний уровень команды не будет сохраняться вечно, однако сам уходить пока не намерен.

Иногда я говорю «ещё год или два», но остановиться здесь невозможно. Мне всё ещё нравится! Надеюсь, что 2026 год будет таким же крутым, как 2025-й, но не ожидаю, что 2027-й и 2028-й будут такими же. Будут молодые игроки, будут изменения. Например, завтра кто-то может пойти в Falcons. Может произойти что-то сумасшедшее. Всё может остановиться однажды. Но я буду бороться!..

Ранее apEX назвал Vitality лучшей командой в своей карьере. В 2026 году Vitality выиграла три турнира подряд — IEM Krakow, PGL Cluj-Napoca и BLAST Open Rotterdam.