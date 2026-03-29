В Москве завершился финал Школьной лиги 2026 по киберспорту

Победителем Школьной лиги Сбера 2026 по компьютерному спорту стала команда МАОУ «Лицей №11» из Ростовской области. Финал турнира прошёл сегодня в московском комплексе VK Play Арена.

Восемь лучших команд страны соревновались в пяти дисциплинах: Dota 2, Мир танков, тетрис, электронные шахматы и поиск в интернете на время. Игроки Лицея №11 победили в двух турнирах (шахматы и поиск в Сети), а также набрали наибольшее количество баллов в трёх остальных играх.

Команда из Ростовской области в третий раз становится чемпионом Школьной лиги: до этого коллектив выигрывал главные соревнования среди школ в 2023 и 2025 годах.