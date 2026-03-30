Идет подготовка к выходу Grand Theft Auto VI для Nintendo Switch 2

Мы уже несколько лет ждем выхода Grand Theft Auto VI, и до релиза осталось примерно полгода. К сожалению для ПК-геймеров, игра сначала выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, что вызывает определенное разочарование у части фанатов.

Но что насчет Nintendo Switch 2? Судя по последним портам проектов сторонних разработчиков, выпуск GTA VI на гибридной консоли вполне возможен. Более того, есть шанс, что владельцам Switch 2 не придется ждать релиз так долго, как владельцам ПК.

Возможен ли выход GTA VI на Switch 2?

По данным источника Kiwi Talkz в соцсети X, игру могут выпустить на Switch 2 уже в этом году. Теоретически релиз может состояться одновременно с версиями для PS5 и Xbox — 19 ноября, то есть до выхода ПК-версии. Однако нельзя исключать, что порт для гибридной консоли выйдет с небольшой задержкой.

На данный момент Rockstar Games официальных заявлений не делала, но анонс, вероятно, может состояться летом, вместе с началом маркетинговой кампании. При этом стоит понимать, что источник информации не является официальным, поэтому точность этих данных вызывает сомнения.

Скепсис среди геймеров

Игроки относятся к возможности выхода GTA VI на Switch 2 с осторожностью. Некоторые считают, что разработчики могли тестировать игру на консоли, но в итоге решили не выпускать версию. В качестве примера приводят Gears of War 3, который тестировался на PS3 в 2011 году, но так и не был выпущен на платформе.

Более реалистично ожидать, что на Switch 2 сначала выйдут порты предыдущих игр Rockstar — GTA V и Red Dead Redemption 2, а уже после этого — GTA VI.

Технические возможности и ограничения

С точки зрения производительности, Switch 2 должна без проблем потянуть GTA VI: по характеристикам консоль превосходит Xbox Series S, что делает проект технически выполнимым. Однако у Rockstar может просто не быть времени на оптимизацию еще одной версии, чтобы уложиться в срок релиза.

Экономическая логика

Релиз на Switch 2 выглядит разумным и с точки зрения бизнеса. Продажи Xbox Series остаются относительно низкими, поэтому рассчитывать исключительно на аудиторию PS5 рискованно. Появление GTA VI на гибридной консоли Nintendo позволит привлечь дополнительную аудиторию и увеличить доход, особенно учитывая популярность франшизы среди владельцев Switch.