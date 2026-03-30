Бустер и экс-чемпион UFC Джон Джонс пообщались на IBA Bare Knuckle 4

Стример Бустер и экс-чемпион UFC Джон Джонс пообщались на турнире IBA Bare Knuckle 4.

Бустер: «Привет! Меня зовут Слава. Я всегда играл за тебя в UFC». Джон Джонс: «Ты читер, потому что это лучший персонаж в игре». Бустер: «Ты реально лучший. Ты легенда!» Джонс: «Спасибо, бро!»

Напомним, Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике. На канал стримера на твиче подписано более 4,8 млн человек.