В России подешевеют компьютерные игры

Компания Valve объявила о пересмотре регионального ценообразования в сервисе Steam. В результате обновления стоимость игр для российских пользователей может заметно снизиться. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте платформы.

В релизе говорится, что обновление включает улучшения системы конвертации цен, направленные на упрощение работы разработчиков при установке стоимости игр в 35 валютах и четырех региональных группах. В частности, были обновлены данные, используемые для конвертации, чтобы они точнее отражали текущие рыночные условия по всему миру. Кроме того, внедрены новые методы расчета цен, позволяющие разработчикам гибко подходить к формированию стоимости продуктов.

Теперь разработчикам доступны три подхода к конвертации цен: на основе курса валют, с учетом покупательной способности пользователей в конкретном регионе, а также мультивалютный метод, который комбинирует сразу несколько факторов, включая локальную экономическую ситуацию, стоимость сопоставимых развлечений и обменные курсы. Отмечается, что выбор цены по-прежнему полностью остается за издателями, а предложенные инструменты носят рекомендательный характер.

В частности, игру стоимостью $60 компания советует продавать в СНГ не дороже 2 тыс. руб. В настоящий момент подобные релизы могут стоить в два раза дороже.

В компании подчеркнули, что изменения не применяются автоматически – разработчики смогут воспользоваться новыми инструментами при следующем обновлении цен. При этом повышение стоимости игр запускает 30-дневный период, в течение которого нельзя устанавливать скидки во всех регионах. Valve также сообщила, что в рамках обновления скорректирует цены на собственные игры.

В релизе отдельно отмечается, что внедренные изменения направлены на помощь разработчикам в установлении более обоснованных цен с учетом различий между регионами. Это, в свою очередь, может привести к снижению стоимости игр для пользователей в странах с более низкой покупательной способностью, включая Россию.

Ранее Sony подняла цены на PlayStation 5 до 73 500 рублей.