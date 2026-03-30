Аналитики зафиксировали взрывной рост спроса на компьютерные комплектующие

Аналитики «Авито» зафиксировали взрывной рост спроса на компьютерные комплектующие.

За зимние месяцы 2025/2026 года доля покупок деталей с рук достигла 78%. Причина – повышенный спрос на фоне развития технологий искусственного интеллекта. Как пояснил руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в «Авито» Сергей Ногин, серверы для ИИ требуют оперативной памяти, видеокарт с GDDR, SSD и flash-накопителей. На вторичном рынке можно найти оптимальное соотношение цены и качества.

Статистика подтверждает тренд: в Волгограде продажи SSD в секторе ресейла за декабрь – февраль выросли в 7,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жесткие диски стали покупать чаще в два раза, оперативную память – на 58%. Даже в сегменте новых товаров динамика оказалась высокой: SSD в новом состоянии покупали в 4,5 раза чаще, жесткие диски – в два раза, оперативную память – на 58%.