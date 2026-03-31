«Горжусь парнями». Jame — о выходе в полуфинал BLAST Open Rotterdam в CS 2

Снайпер PARIVISION Джами Jame Али прокомментировал победу над Team Falcons в четвертьфинале BLAST Open Rotterdam. Серия завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.

По словам капитана, матч дался непросто — особенно вторая карта, где на протяжении 12 раундов PARIVISION не видела врагов в ключевых позициях. Jame также отметил трудности с коммуникацией на фризтайме.

Прошли в полуфинал. Я очень горжусь своей командой. На Mirage пару раз топ-мид не кинули, идею даже не получалось сыграть — если бы быстрее коммуницировали на фризтайме, могли бы зацепиться раньше. Вторая карта не пошла, то мы убивали без шансов, то нас. Всегда тяжело играть против NiKo — жёсткий парень, 10 лет играет, топ-10 мира по базе.

PARIVISION обыграла Falcons в третий раз в 2026 году. За всё время серии команда отдала лишь одну карту из восьми. В полуфинале 28 марта в 20:30 мск PARIVISION встретится с Natus Vincere.