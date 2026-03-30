Ларри нашего времени: на PC вышла Island of Hearts

27 марта на PC обосновалась Island of Hearts. Не обращайте внимания на метки в Steam «выбери себе приключение» или тем более «иммерсивный симулятор». Больше всего эта игра напоминает классическую так называемую «визуальную новеллу», а на прошлогоднюю Venus Vacation Prism: Dead or Alive Xtreme (59/100 от RP) она смахивает не только «игровым процессом», но и сценарием.

Наш герой лишился работы, разругался со своей красавицей-девушкой и вообще чувствует себя просто ужасно. К счастью, у него есть два находчивых друга, которые предлагают ему «круиз» на загадочный остров — самое оно, чтобы забыть обо всех проблемах. Отправиться туда, правда, пришлось от ближайшего бассейна: один неожиданный толчок, падение в воду и… герой открывает глаза на пляже тропического острова в окружении трех привлекательных незнакомок.

На самом деле девушек на острове больше, архетипы классические: серая мышь, заносчивая цаца, взбалмошная хулиганка, спокойная докторша и т. п. Наша задача, разумеется, заключается в том, чтобы получше их узнать и, вероятно, построить свою любовь? Во всяком случае, дома на острове уже есть. Впрочем, нельзя исключать, что все происходящее — лишь предсмертный сон собаки, тонущей в бассейне от фатального удара головой об дно. Или же еще что-нибудь помрачнее в духе «Острова проклятых».

Но это маловероятно, ведь Island of Hearts — новейшая представительница достаточно популярного и богатого на релизы направления «симулятор знакомств с живыми актерами». Если 30 лет назад американские FMV-приключения часто были посвящены темам домашнего насилия или психических расстройств, то в восточно-азиатском исполнении FMV-игры приобрели откровенно игривый оттенок с заглядыванием в вырез платья собеседницы или нахождением очень подозрительных предметов в комнатах одиноких дам.

Впрочем, за рамки пикантных двусмысленностей вроде кормления едва знакомой красотки сосиской сценарий наверняка не выйдет — об этом предупреждают и сами разработчики. Наша задача — смотреть ролики, порой — выбирать реплики, влияющие на отношение девушек к герою, и побеждать в QTE-подобных мини-играх. Реалистичности сюжету придает иногда появляющаяся возможность в ответ на давление со стороны собеседниц спокойно и по-мужски расплакаться. Авторы уверяют, что в Island of Hearts снялись известные азиатские инфлюенсеры. Даже если и так, некоторые сцены выглядят несколько неестественно или уж совсем наигранно. Прямо скажем: у цифровых девушек из Venus Vacation Prism подобных проблем нет!

Запросы у восточных красавиц впечатляющие: для заселения на вашем ПК им понадобятся аж 43 гигабайта. А еще из всех языков любви им, увы, известны лишь английский и китайский.