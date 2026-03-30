PARIVISION выбила Team Falcons с ESL One Birmingham 2026 в Dota 2

PARIVISION выбила Team Falcons с ESL One Birmingham 2026 по Dota 2 со счётом 2:0.
Алан Satanic Галлямов продолжил беспроигрышную серию на Broodmother — шестая победа подряд на этом герое с KDA 14-0-12. На второй карте Станислав Malr1ne Поторак впервые с апреля 2023 года сыграл на Death Prophet на тир-1 сцене — прошлый раз это было в составе Nemiga.
Для PARIVISION это первое попадание в топ-6 на крупных LAN-турнирах с ноября 2025 года. Следующий матч команда Владимира No[o]ne Миненко проведёт с Aurora 28 марта в 15:00 мск — победитель выйдет в топ-4. Последний раз PARIVISION побеждала Aurora в июле 2025 года на EWC.
Falcons завершила выступление на седьмом-восьмом местах и заработала $ 40 тыс. ESL One Birmingham 2026 проходит с 22 по 29 марта с призовым фондом $ 1 млн.