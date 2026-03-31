Collapse раскритиковал Valve за патч в разгар ESL One Birmingham 2026 в Dota 2

Офлейнер Team Spirit Магомед Collapse Халилов во влоге клуба раскритиковал Valve за выпуск крупного обновления в разгар турнира по Dota 2.

По мнению игрока, патч необходимо выпускать между соревнованиями — Valve имеет для этого достаточно времени, но игнорирует интересы профессиональных команд.

Не понимаю логику выпускать патч во время турнира. Если вы хотите, то выпустите между турнирами — у вас есть довольно большое расстояние. Эти ребята только нёрфят моих героев. Они думают: давайте ещё порежем Magnus, Batrider, уберём ещё два кемпа. Пусть офлейнеры жрут ***. Выпустите патч перед ESL, после PGL Wallachia — у вас есть три окна! Ваша игра давно забыта уже.

Патч 7.41 вышел в ночь на 25 марта — в разгар групповой стадии ESL One Birmingham 2026. Valve полностью удалила аспекты всех героев, изменила врождённые способности большинства персонажей и добавила новые предметы.