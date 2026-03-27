Стоимость игровых консолей может увеличиться на 20% в этом году

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, что стоимость игровых консолей в России может увеличиться на 15—20% в этом году.

В беседе с Life.ru он связал это с колебаниями валютного курса, удорожанием комплектующих и введением с 1 сентября технологического сбора на электронику.

При этом уже сейчас ситуация парадоксальная: несмотря на отсутствие официальных поставок и работу через параллельный импорт, средняя цена консоли за прошлый год снизилась на 15,5%, до 18,5 тыс. рублей.

По оценкам Щербаченко, только из-за ослабления рубля приставки могут прибавить в цене 5% уже к апрелю. На данный момент стоимость популярных моделей варьируется от 35 до 53 тыс. рублей.

