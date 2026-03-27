Супергеройское приключение Dispatch выйдет на Xbox Series
Dispatch (2025) доберётся до Xbox Series уже летом 2026 года. Об этом объявили в трейлере для Xbox Partner Preview. Изначально супергеройское приключение выходило по эпизодам на PC и PlayStation 5 прошлой осенью, а в январе высокооценённая игра добралась до Nintendo Switch 2.
За прошедшее время тираж Dispatch превысил три миллиона копий. Для многих интерактивная история об управлении командой супергероев стала неожиданным сюрпризом. Dispatch также отметилась в итогах года Игромании, удостоившись звания игры с лучшим повествованием.
Сейчас создатели Dispatch ощущают давление из-за необходимости думать о будущем. Фанаты хотят увидеть новый сезон в формате DLC, либо же полноценное продолжение с новыми игровыми механиками.