Починка Baldurʼs Gate 3 не закончилась

Larian Studios выпустила ещё один хотфикс для Baldur’s Gate III. Он исправляет проблемы, которые неожиданно появились в игре после запуска предыдущего патча. Это:

Починка Baldurʼs Gate 3 не закончилась
© Baldurʼs Gate 3
  • падение FPS;
  • вылеты из игры;
  • некорректное отображение всплывающих подсказок в окнах инвентаря и торговли на Xbox Series;
  • ошибка на Mac, ломавшая игру после создания персонажа в режиме чести.

Напомним, что Baldurʼs Gate 3 получила последнее крупное обновление в апреле 2025 года. А ещё нас ждёт сериал-продолжение, которым займутся HBO и Крэйг Мэйзин («Одни из нас», «Чернобыль»).

Сама Larian тем временем работает над амбициозной Divinity, у которой пока нет подтверждённых платформ и даты релиза. Зато есть много подробностей!