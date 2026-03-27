Починка Baldurʼs Gate 3 не закончилась

Larian Studios выпустила ещё один хотфикс для Baldur’s Gate III. Он исправляет проблемы, которые неожиданно появились в игре после запуска предыдущего патча. Это:

© Baldurʼs Gate 3

падение FPS;

вылеты из игры;

некорректное отображение всплывающих подсказок в окнах инвентаря и торговли на Xbox Series;

ошибка на Mac, ломавшая игру после создания персонажа в режиме чести.

Напомним, что Baldurʼs Gate 3 получила последнее крупное обновление в апреле 2025 года. А ещё нас ждёт сериал-продолжение, которым займутся HBO и Крэйг Мэйзин («Одни из нас», «Чернобыль»).

Сама Larian тем временем работает над амбициозной Divinity, у которой пока нет подтверждённых платформ и даты релиза. Зато есть много подробностей!