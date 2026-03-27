Минцифры подготовило меры по развитию игровой индустрии в России, в их числе — налоговые льготы. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в кулуарах Евразийского межправительственного совета, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас для приема платежей от зарубежных пользователей разработчики вынуждены оформлять права на игры на зарубежные юрлица.

«Ключевая задача — создать для разработчиков игр специальный режим применения существующих льгот для ИТ-индустрии, который учитывал бы существующие особенности их лицензирования», — сказал Шадаев.

Шадаев предложил включать игры отечественных разработчиков в реестр российского ПО при условии, что для пользователей из России такие игры будут поддерживаться и размещаться на инфраструктуре внутри страны. Если игры включены в реестр, их разработчики получат льготу при уплате налога на добавленную стоимость по аналогии с разработчиками ПО (продажа софта из реестра не облагается НДС — FM), следует из его слов.

Предоставление налоговых льгот — не единственный способ поддержки отрасли. По словам министра, в планах также есть меры по стимулированию разработки новых игр, упрощению их экспорта и продвижению на международный рынок.

В 2025 году россияне потратили на видеоигры 175 млрд рублей, что на 33% больше, чем годом ранее, говорится в совместном исследовании Организации развития видеоигровой индустрии и Национального агентства финансовых исследований.