Расписание первого дня плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Сегодня, 27 марта, стартует плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

27 марта стартует плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2
В этот день зрителей ждёт два матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч напрямую повлияет на дальнейшее участие команд на турнире.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на пятницу, 27 марта:

  • 17:00. Aurora Gaming (Европа) — The MongolZ (Монголия);
  • 20:30. PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Европа).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.