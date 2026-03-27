«Голливуду стоит поучиться у видеоигр». Бри Ларсон — о «Супер Марио»

Американская актриса Бри Ларсон стала гостем подкаста Seen on the Screen. В нём звезда «Капитана Марвел» рассказала о своей работе над мультфильмом «Супер Марио: Галактическое кино», в котором она сыграла роль Розалины.

Ларсон считает, что сфера видеоигр сейчас больше, чем кино и телевидение, поэтому Голливуду не стоит игнорировать индустрию. По мнению актрисы, многие кинодеятели могли бы почерпнуть некоторые идеи из видеоигр — как видеоигры черпают вдохновение из кинематографа.

Игровое сообщество гораздо больше, чем мир кино и телевидения. Люди спрашивают: «Какие фильмы ты смотрел? Какую книгу ты читаешь?» Но при этом редко спрашивают: «В какую видеоигру ты сейчас играешь?» Хотя мы были бы удивлены, сколько людей играют в видеоигры. Видеоигры заимствуют очень многое из кинематографа, и я думаю, что нам, кинематографистам, пора осознать, что мы можем почерпнуть кое-что из видеоигр.

Премьера мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» состоится уже 1 апреля. Лента расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.