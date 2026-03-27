Депутат предложил переводить российские видеоигры на иностранные языки

Российские видеоигры стоит переводить на иностранные языки, чтобы повысить их востребованность в мире. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, передает ТАСС 27 марта.

По словам депутата, в российских видеоиграх нет качественного перевода на другие языки. Он считает, что Институту развития интернета стоило бы финансировать работы, связанные с переводом таких игр на другие языки.

«Потому что сегодня это большая проблема. Мы это обсуждали и с игроделами, и с геймерами», — сказал Горелкин.

Также депутат отметил, что многие российские разработчики «не используют национальные особенности», а разрабатывают классический международный коммерческий продукт.

Ранее, когда в инфополе стали обсуждать введения ГОСТа на видеоигры, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что регулирование видеоигр должно строиться на защите пользователей, а не на формальных ГОСТах. При этом сама идея классификации видеоигр, по мнению депутата, является правильной, если она направлена не на цензуру или ограничения, а на информирование потребителей.