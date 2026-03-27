От восьми бит до бесконечности: на ВДНХ открылось шоу «Игровая Вселенная 3000»
Экспозиция наглядно демонстрирует эволюцию компьютерной графики: от упрощенной восьмибитной эстетики прошлого до сверхреалистичных трехмерных миров современности.
На площадке площадью свыше 1 000 квадратных метров посетители могут не только наблюдать за изменениями технологий, но и активно участвовать в процессе. Интерактивная часть включает в себя раннеры, головоломки, текстовые квесты и многопользовательские активности.
Визуальный ряд дополнен множеством тематических пасхалок и популярных внутриигровых мемов, что делает погружение особенно увлекательным для опытных игроков.