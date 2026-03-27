Razer анонсировала обновленный ноутбук Blade 16

Razer анонсировала обновлённый ноутбук Blade 16. Главным изменением стала «начинка»: после прошлогодних AMD производитель снова вернулся к процессорам Intel.

© Ferra.ru

Новая модель работает на Intel Core Ultra 9 386H с 16 ядрами. В ноутбуке также используются видеокарты серии RTX 50, вплоть до RTX 5090. Обновления коснулись и памяти: теперь используется более быстрая оперативная память, объёмом до 64 ГБ.

По словам Razer, время работы без подзарядки увеличилось до 60% в «обычных задачах». Также ноутбук получил OLED-дисплей с частотой 240 Гц и высокой яркостью.

Корпус остался тонким (около 15 мм) и лёгким.

Цены стартуют от $3 499.