Стример рассказал о договорных матчах в киберспорте

Стример Алексей «Solo» Березин рассказал, почему иногда некоторые киберспортсмены соглашаются на участие в договорных играх. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию и то, какой она была в 2013 году, когда он сам однажды проиграл намеренно. Об этом пишет сетевое издание Esports.ru.

«Это почему произошло? Потому что время такое было. Я не оправдываюсь, просто объясняю, почему это произошло конкретно со мной. Хотелось играть в Доту, были перспективы, и вот вроде еще чуть-чуть и получится, но ты бах - и проигрываешь квалу на Инт. А у нас нет зарплат. Сейчас игрок даже в тир-3 команде может получать $1000 спокойно. Этого с головой хватает, чтобы прожить. Если ты хочешь заниматься любимым делом, идешь к какой-то цели, то что тебе нужно? Компьютер, покушать и интернет оплатить», - говорит стример.

Он отметил, что тогда, в 2013 году было намного сложнее. На киберспорте зарабатывали лишь единицы и у геймеров были реальные проблемы с деньгами. Поэтому иногда и случался подлог.

«То есть не просто потому, что хочется чего-то еще, а потому, что просто не на что жить. Это было весомым фактором. Поэтому перенести на сейчас это невозможно. Те, кто соглашаются сейчас - это люди, которые просто хотят много денег», - отметил Березин.

Ранее стример уже рассказывал о своем участии в договорном матче. Также он объяснил, к каким последствиями привел намеренно проигранный им матч и как это отразилось на его дальнейшей карьере.