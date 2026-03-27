Samsung выпустила SATA-накопитель на 8 ТБ за 1300 евро

Samsung Electronics обновила линейку 2,5-дюймовых SATA SSD-накопителей, добавив версию 870 EVO объёмом 8 ТБ.

Особенности

Новая модель с обозначением MZ-77E8T0B сохраняет ту же базовую архитектуру, что и другие накопители серии 870 EVO. Используется технология V-NAND 6-го поколения от Samsung на базе 128-слойной 3D TLC флеш-памяти в сочетании с контроллером MKX. Для обеспечения увеличенной ёмкости накопитель оснащён 8 ГБ кэш-памяти LPDDR4 DRAM и предлагает заявленный ресурс записи 4800 TБW, пропорционально масштабируемый для остальных моделей серии.

Производительность ограничена интерфейсом SATA 6 ГБит/с. Пиковая скорость чтения достигает 560 МБ/с, записи – 530 МБ/с. Скорость случайного чтения составляет до 98 000 IOPS, записи – до 88 000 IOPS. Несмотря на снижение задержек по сравнению с предыдущими версиями, пропускная способность интерфейса остаётся основным ограничением, поэтому характеристики практически не отличаются внутри линейки независимо от объёма.

Сроки выхода и цена

Samsung 870 EVO объёмом 8 ТБ уже доступен в Европе. Стоимость накопителя составляет около 1300 евро.