Samsung выпустила процессор Exynos 1680

Samsung представила процессор Exynos 1680 – одно из самых мощных решений для смартфонов среднего ценового сегмента на сегодня. Пришедшая на смену прошлогоднему Exynos 1580, эта модель предлагает более высокую производительность, улучшенную энергоэффективность и более современный набор функций подключения.

Особенности

Процессор Exynos 1680 производится по улучшенному 4-нм техпроцессу Samsung. Этот 8-ядерный чип включает 5 высокопроизводительных ядер и 3 энергоэффективных. Одно из производительных ядер работает на частоте до 2,9 ГГц, остальные – до 2,6 ГГц. Энергоэффективные ядра работают на частоте до 1,95 ГГц.

Кроме того, процессор работает в тандеме с графическим ускорителем AMD Xclipse 550, основанным на архитектуре RDNA 3. По сравнению с предыдущим поколением, графический блок обеспечивает примерно на 15% более высокую производительность благодаря увеличенному числу вычислительных блоков. Также поддерживаются дисплеи с частотой обновления до 144 Гц при разрешении Full HD+.

Производительность ИИ также значительно улучшена. Интегрированный нейронный процессор (NPU) обеспечивает до 19,6 TOPS, что примерно на 33% выше по сравнению с предыдущим поколением. Поддерживаются оперативная память LPDDR5X и накопители стандарта UFS 4.1.

Значительные улучшения коснулись и камеры. Усовершенствованный процессор обработки изображений (ISP) обеспечивает лучшую детализацию, точность цветопередачи и контрастность, а также более эффективное шумоподавление, особенно при слабом освещении. Поддерживаются камеры с разрешением до 200 Мп. ISP способен записывать видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду и поддерживает 10-битную HDR-съёмку как для фото, так и для видео.

Встроенный 5G-модем обеспечивает скорость загрузки до 5,1 ГБит/с и выгрузки до 1,28 ГБит/с в сетях ниже 6 ГГц. В сетях 4G LTE возможны скорости до 1,2 ГБит/с на загрузку и до 211 Мбит/с на выгрузку. Новый чипсет также стал первым процессором Exynos с поддержкой Bluetooth 6.1. Кроме того, предусмотрена поддержка Wi-Fi 6E, GPS и NFC.

Сроки выхода

Samsung Exynos 1680 будет использоваться в недавно анонсированном смартфоне Galaxy A57. Также ожидается его появление в других устройствах корейского производителя, включая возможные планшеты.