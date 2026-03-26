В Capcom обсуждали идею ремейка первой Resident Evil: Revelations

Потенциальный ремейк первой Resident Evil: Revelations обсуждался в стенах Capcom. Об этом упомянул инсайдер Dusk Golem, подчеркнув, что обе части входят в основную линейку франшизы.

Resident Evil: Revelations вышла в 2012 году на Nintendo 3DS и со временем получила релиз на других платформах. Данная часть рассказывает о приключениях Джилл Валентайн и Криса Редфилда, которые расследуют деятельность биотеррористической организации, планирующей распространить вирус в океанах.

В 2015 году Capcom выпустила сиквел о Клэр Редфилд, Мойре Бёртон, Барри Бёртоне и Наталье Корде, который разбили на эпизоды.

Геймдиректором первой Resident Evil: Revelations выступил Коси Наканиси, руководивший разработкой Resident Evil Requiem.

А геймдиректором Revelations 2 был Ясухиро Анпо. И он, по слухам, работает над неанонсированным ремейком Resident Evil Code: Veronica.

Кстати, буквально на днях серии Resident Evil исполнилось 30 лет! А Requiem продалась тиражом более 6 млн копий.