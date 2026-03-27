Прошло серьезное снижение цен на цифровые игры для Switch 2

Nintendo изменила ценовую политику для своих игр на Switch 2. Уже с мая 2026 года цифровые версии эксклюзивов будут дешевле физических копий.

Первой по новой модели станет Yoshi and the Mysterious Book: цифровая версия обойдётся в $59,99, а физическая — в $69,99. Теперь покупка через eShop выгоднее, чем в магазине.

Компания объясняет разницу затратами на производство и доставку физических носителей. Новая политика касается только будущих релизов — старые игры остаются по прежней цене.

Nintendo обещает, что это изменение даст игрокам больше выбора и удобства при покупке игр для Switch 2.