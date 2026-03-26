Инсайдер рассказал какие игры войдут в подписку PS Plus в апреле

Утечка: Lords of the Fallen войдет в PS Plus в апреле 2026
В апреле 2026 года подписчики PlayStation Plus Essential получат доступ к одной из ключевых игр, которая уже определена благодаря утечке информации. Главным предложением станет Lords of the Fallen — мрачный экшен-РПГ в жанре souls-like, доступный с 7 апреля по 5 мая для всех уровней подписки. Официальный анонс всей подборки запланирован на 31 марта, но Sony явно делает акцент на крупном проекте, чтобы заинтересовать аудиторию. Об этом сообщает издание pepelac.news.
Игра, выпущенная в 2023 году, представляет собой перезапуск серии с обновлённой графикой и поддержкой новых консолей. Она предлагает игрокам сложные сражения и характерную для жанра систему прогрессии, хотя и сталкивалась с критикой за неравномерную сложность и недостаток инноваций. Несмотря на это, Lords of the Fallen получила положительные отзывы за свою атмосферу и визуальное исполнение.
Этот шаг может быть частью стратегии по продвижению франшизы, учитывая, что продолжение Lords of the Fallen 2 ожидается в текущем году. Добавление игры в подписку выглядит как способ возродить интерес к серии и подготовить игроков к предстоящему релизу, усиливая её присутствие на рынке.