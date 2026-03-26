Инсайдер рассказал какие игры войдут в подписку PS Plus в апреле

В апреле 2026 года подписчики PlayStation Plus Essential получат доступ к одной из ключевых игр, которая уже определена благодаря утечке информации. Главным предложением станет Lords of the Fallen — мрачный экшен-РПГ в жанре souls-like, доступный с 7 апреля по 5 мая для всех уровней подписки. Официальный анонс всей подборки запланирован на 31 марта, но Sony явно делает акцент на крупном проекте, чтобы заинтересовать аудиторию. Об этом сообщает издание pepelac.news.

© Lords of the Fallen

Игра, выпущенная в 2023 году, представляет собой перезапуск серии с обновлённой графикой и поддержкой новых консолей. Она предлагает игрокам сложные сражения и характерную для жанра систему прогрессии, хотя и сталкивалась с критикой за неравномерную сложность и недостаток инноваций. Несмотря на это, Lords of the Fallen получила положительные отзывы за свою атмосферу и визуальное исполнение.

Этот шаг может быть частью стратегии по продвижению франшизы, учитывая, что продолжение Lords of the Fallen 2 ожидается в текущем году. Добавление игры в подписку выглядит как способ возродить интерес к серии и подготовить игроков к предстоящему релизу, усиливая её присутствие на рынке.