В Sonic Racing: CrossWorlds добавили DLC-набор по Mega Man

Sega выпустила новый DLC-набор для аркадной гонки Sonic Racing: CrossWorlds. В этот раз — по культовой серии Mega Man.

Набор продаётся как самостоятельное DLC за 6 долларов и в составе за сезонного пропуска за 30 долларов.

В его состав вошли играбельные Мегамен и Протомен, авто Rush Roadstar, трасса Wily Castle, а также новые эмоции и музыкальные треки.

Sonic Racing: CrossWorlds доступна на PC, PlayStation, Xbox и Switch, а её тираж превышает 1 млн копий.

Напомним, что в апреле и мае ростер гонщиков пополнят персонажи Angry Birds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Puyo Puyo.

А вот серия Mega Man в 2027 году получит новую игру с подзаголовком Dual Override. Правда, возвращения к главной роли звезды Mega Man 11 ждать не стоит.