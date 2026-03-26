Шутер Mouse: P.I. For Hire добавили в список желаемого больше 1,4 млн раз

Разработчики мультяшного шутера Mouse: P.I. For Hire рассказали, что игру добавили в список желаемого больше 1,4 млн раз, а также ответили на несколько вопросов.

© кадр из игры

Цифровой релиз на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch 2 состоится 16 апреля, а физические версии станут доступны позже — 10 июля. Кстати, на портативке Nintendo будут полноценные картриджи, а не ключ-карты.

Предзаказы доступны только в Steam, на консолях их нет. Со временем ожидается релиз PS4, Xbox One и первой Switch. А ещё создатели игры рассказали, что планируют выпустить сюжетное DLC, которое не будет связано с основной историей.

В Mouse: P.I. For Hire игроки возьмут на себя роль частного детектива Джека Пеппера (Трой Бейкер), который стремится раскрыть заговор в коррумпированном городе Маусбург. А поможет ему в этом арсенал, состоящий из более десятка видов мультяшного оружия и снаряжения. Создатели игры выделяют нуарную атмосферу, богатый арсенал, интересный сюжет и оригинальный саундтрек. Мультяшный шутер будут продавать за 30 долларов.