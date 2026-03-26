Ветеран Call of Duty рассказал об игре, которую делала его закрывшаяся студия

Бывший продюсер Call of Duty Джейсон Бланделл немного рассказал об игре, которую разрабатывала его студия Dark Outlaw Games.

Бланделл во время трансляции отметил, что не может раскрывать детали, но заверил, что проект не был игрой-сервисом. Бланделл уверен, что труды его студии могли бы очень понравиться фанатам, но Sony решила закрыть студию.

По словам Бланделла, причина в смене приоритетов. Уходить на покой он пока не собирается и планирует работать дальше. Что будет представлять из себя следующая игра, Бланделл пока не уточнил, но заверил, что останавливаться не будет.

Напомним, что Джейсон Бланделл возглавил Dark Outlaw Games в марте 2025 года, а накануне стало известно, что Sony Interactive Entertainment закрыла её. Также сообщалось, что корпорация собирается отказаться от мобильного рынка.