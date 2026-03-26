AMD и Intel уведомили партнеров о новом повышении цен

Причина сложившейся ситуации — перераспределение производственных мощностей. Аналогично рынку памяти, взрывной спрос на инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ) вынудил производителей сместить фокус на выпуск серверных CPU. В результате сегмент персональных компьютеров оказался на «голодном пайке», что провоцирует как сокращение предложения, так и неизбежный рост конечных цен для потребителей.

Удар по среднему классу

Обычно, когда случается дефицит, первыми с полок исчезают либо самые доступные, либо флагманские устройства. Сейчас ситуация сложилась иначе. Крупные производители ПК, такие как Asus, отмечают, что наибольший удар пришелся на процессоры среднего уровня. Это те самые популярные чипы, которые лежат в основе большинства массовых домашних компьютеров и рабочих станций. Именно их сейчас труднее всего найти, а цены на них растут быстрее всего.

Ситуация с центральными процессорами один в один повторяет то, что рынок оперативной памяти переживал последние несколько кварталов. Причина кроется в бесконечном и взрывном спросе на оборудование для искусственного интеллекта.

Производители чипов сейчас сосредоточены на выпуске серверных решений, которые приносят гораздо более высокую прибыль. Крупные облачные провайдеры и компании, развивающие нейросети, готовы платить любые деньги за серверные процессоры и специализированные ускорители. В результате производственные мощности переориентируются именно на этот сегмент. Рынок же персональных компьютеров, по выражению отраслевых экспертов, остается на «голодном пайке». То, что достается обычным пользователям, либо уходит в дефицит, либо стремительно дорожает.

Что говорят производители

Intel подтвердила, что вынуждена корректировать цены для OEM-партнеров. Представители компании объясняют это устойчивым высоким спросом, а также ростом стоимости сырья и материалов. В компании прогнозируют, что пик дефицита может прийтись на конец марта, и в дальнейшем ситуация с поставками начнет выправляться. Однако пока что крупнейшие сборщики, включая HP, Dell и Asus, сообщают о значительном удлинении сроков поставки процессоров. Если раньше чипы приходили за одну-две недели, то сейчас ожидание может растянуться на два-три месяца, а в отдельных случаях и на полгода.

Как долго это продлится?

Пока аналитики сходятся во мнении, что расслабляться не стоит. Основной ресурс производителей перераспределен в пользу сегмента искусственного интеллекта, который продолжает расти. Это значит, что во втором полугодии конечные потребители, скорее всего, увидят новые ценники не только на сами процессоры, но и на готовые компьютеры. Рынок ПК оказался заложником бума высоких технологий, и рядовому покупателю остается либо пересматривать бюджет на покупку, либо присматриваться к альтернативным архитектурам, доля которых, по наблюдениям производителей, постепенно увеличивается.

