В Age of Mythology: Retold добавят ацтеков

Xbox Game Studios сообщила, что дополнение Obsidian Mirror для Age of Mythology: Retold станет доступно 21 апреля. С ним в игре появится цивилизация ацтеков.

Новая кампания состоит из 12 миссий. Отправить армию в сражение можно будет под покровительством одного из трех новых старших богов — это Кетцалькоатль, Тескатлипока и Уицилопочтли. Младших божеств обещают девять (например, Тлалока). В сражения впишут такие элементы, как жертвоприношения и иллюзии.

Age of Mythology: Retold — ремастер игры 2002 года. Он вышел в 2024 году, средний балл PC-версии на Metacritic — 83/100.