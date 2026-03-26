Коды для The Sims 4: лучшие читы на деньги, навыки и отношения персонажей

Если хочется поиграть в The Sims 4 и отвести душу, а не думать о том, как бы удовлетворить потребности всех симов или заработать побольше денег, можно воспользоваться чит-кодами. В «Симс 4» таких масса, причем коды можно сочетать между собой, чтобы добиться наилучшего результата. «Лента.ру» собрала списки лучших читов.

The Sims 4 — однопользовательская игра, симулятор жизни. В ней нет сюжета, пользователь сам решает, управлять одним героем или целой семьей. Игрок может купить дом, сделать в нем ремонт, устроить своих героев на работу и в школу. В игре нужно выстраивать отношения между персонажами и удовлетворять их физические и моральные потребности.

Как воспользоваться чит-кодами в The Sims 4

Чтобы ввести чит-коды для The Sims 4, необходимо открыть консоль — это строка в видеоигре, которая появляется при зажатии трех клавиш на клавиатуре.

Сочетание кнопок Ctrl + Shift + C вызывает консоль, в которую можно ввести чит-код

Зажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + C, это вызовет консоль — белую строку в верхней части экрана. Введите в строку нужный чит-код. Писать необходимо на английском. Активируйте чит-код, нажав Enter. Закройте консоль, снова зажав комбинацию Ctrl + Shift + C.

Важно помнить, что коды в Sims 4 можно ввести только после того, как создана семья и началась игра, то есть в режиме жизни. Если попытаться зажать клавиши, когда игра показывает заставку или выбор внешности сима, консоль не появится, а чит-коды, соответственно, не сработают.

Некоторые читы срабатывают сами по себе, но для активации большинства кодов понадобится код разработчика — testingcheats true. Эту комбинацию нужно вводить также на консоли и запускать кнопкой Enter перед тем, как вписывать туда сам чит-код.

Главные понятия в The Sims 4 Чтобы воспользоваться чит-кодом, нужно понимать, за что точно он отвечает. Для этого нужно разбираться в терминологии игры. Симолеон — денежная единица у симов. Мудлет — показатели настроения сима, которые можно найти в настройках. Пламбоб — зеленый ромбик уровня жизни, который показывает разные эффекты над головой сима.

Что такое чит-коды? Чит-коды — это шифр из букв и цифр, который в компьютерной игре позволяет геймеру без особых усилий достигать максимального результата, дает возможность обхитрить игру, «считерить» (от англ. cheat — обманывать, плутовать, мошенничать) — например, сразу разбогатеть, обзавестись высокой должностью, создать магазин, в котором покупатели всегда будут покупать товары на большие суммы. Эти коды обычно существуют неофициально, в первую очередь они нужны для тестировщиков, которые «обкатывают» игру перед выходом. Эти люди должны пройти сюжет от начала и до конца (если он существует), проверить все возможные локации и состояния главных героев. Чит-коды помогают не тратить месяцы на достижение нужного уровня, сокращая сроки, расстояния и облегчая задачи.

Коды на деньги и другие ценности

Коды на деньги (симолеоны) в The Sims 4

motherlode — добавляет семье симов 50 тысяч симолеонов. kaching, rosebud — добавляют семье симов одну тысячу симолеонов. money число — добавляет семье симов указанную сумму к бюджету. Например, money 5000 подарит семье пять тысяч симолеонов. Код работает только после ввода testingcheats true. FreeRealEstate on — в городке все дома становятся бесплатными для семьи ваших симов. sims.modify_funds +[число] или sims.modify_funds -[число] добавляет или изымает указанную сумму из бюджета. household.autopay_bills true или household.autopay_bills false включает или выключает автоматическую оплату счетов.

Коды на ремонт и строительство в The Sims 4

bb.moveobjects — код, позволяющий снять все ограничения по размещению мебели в пространстве: например, повесить книжный шкаф на стену, разместить унитаз посреди комнаты. bb.ignoregameplayunlocksentitlement — позволяет открыть все товары, которые по условиям игры могут быть доступны только после достижения определенного уровня карьеры. bb.showhiddenobjects — открывает предметы в каталоге, ранее недоступные для покупки. bb.showliveeditobjects — открывает доступ к объектам, которые создатели игры использовали при тестировании игры, но не включили в финальную версию. Работает после ввода testingcheats true. Предметы отсортируются в поиске, если ввести в него слово «Отладка». bb.enablefreebuild — позволяет изменить по своему вкусу любые нежилые здания — например, больницу, полицейский участок, научную лабораторию. Сочетание клавиш Shift + ] или [ позволяет увеличить или уменьшить размер выбранного предмета мебели.

Хобби и работа

Коды на умения в The Sims 4

Для применения всех кодов навыка сначала нужно ввести код разработчика testingcheats true. После каждого кода навыка необходимо установить уровень развития этого навыка. Максимально он может установиться на уровне 5 или 10.

Например, вы хотите прокачать навык катания на коньках. Максимальный уровень развития этого умения — 5. Для активации чит-кода нужно сначала ввести код разработчика testingcheats true, затем вписать комбинацию stats.set_skill_level Hidden_Skating и рядом написать цифру с желаемым уровнем — от 1 до 5.

Чит-коды на навыки с максимальным уровнем 5:

stats.set_skill_level Major_Photography — умение фотографировать; stats.set_skill_level Minor_Dancing — танцы; stats.set_skill_level Toddler_Imagination — воображение (для детей от года до трех); stats.set_skill_level Toddler_Communication — общение (для детей от года до трех); stats.set_skill_level Toddler_Movement — ходьба и бег (для детей от года до трех); stats.set_skill_level Toddler_Thinking — интеллект (для детей от года до трех); stats.set_skill_level Skill_Bowling — игра в боулинг; stats.set_skill_level skill_Dog — умение тренировать питомцев; stats.set_skill_level Minor_LocalCulture — знание местной культуры; stats.set_skill_level Hidden_Skating — катание на коньках; stats.set_skill_level AdultMinor_MediaProduction — производство медиа; stats.set_skill_level AdultMinor_JuiceFizzing — навык соковара; stats.set_skill_level Skill_CrossStitch — умение вышивать крестиком; stats.set_skill_level AdultMinor_Entrepreneur — предпринимательство; stats.set_skill_level Minor_Medium — ясновидение.

Чит-коды на навыки с максимальным уровнем 10:

stats.set_skill_level Major_Snowboarding — катание на сноуборде; stats.set_skill_level Major_Skiing — катание на лыжах; stats.set_skill_level Major_RockClimbing — скалолазание; stats.set_skill_level AdultMajor_Knitting — вязание спицами; stats.set_skill_level Major_Fabrication — работа на производстве; stats.set_skill_level Major_ResearchDebate — научные исследования и дебаты; stats.set_skill_level Major_Robotics — роботостроение; stats.set_skill_level Major_Acting — актерство; stats.set_skill_level AdultMajor_FlowerArranging — выращивание цветов (только для взрослых симов); stats.set_skill_level Major_Archaeology — археологические раскопки; stats.set_skill_level Major_Vet — ветеринария; stats.set_skill_level Major_Parenting — воспитание детей; stats.set_skill_level Major_PipeOrgan — навык игры на органе; stats.set_skill_level Major_Singing — исполнение песен; stats.set_skill_level Major_Dj — выступления в качестве диджея; stats.set_skill_level Major_Wellness — навык здорового образа жизни; stats.set_skill_level Major_Baking — способности к выпечке; stats.set_skill_level Major_Herbalism — умение лечить травами; stats.set_skill_level Skill_Child_Mental — умственные способности (для детей);

stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity — творческие способности (для детей); stats.set_skill_level Skill_Child_Motor — мелкая моторика (для детей); stats.set_skill_level Skill_Child_Social — общение (для детей); stats.set_skill_level Skill_Fitness — фитнес; stats.set_skill_level Major_Bartending — создание коктейлей; stats.set_skill_level Major_HomestyleCooking — домашняя кулинария; stats.set_skill_level Major_Handiness — мастер на все руки; stats.set_skill_level Major_Logic — логика; stats.set_skill_level Major_Piano — умение играть на фортепиано; stats.set_skill_level Major_Painting — рисование; stats.set_skill_level Major_RocketScience — ракетостроение; stats.set_skill_level Major_Violin — игра на скрипке; stats.set_skill_level Major_VideoGaming — склонность побеждать в видеоиграх; stats.set_skill_level Major_Writing — писательство; stats.set_skill_level Major_Comedy — отличное чувство юмора; stats.set_skill_level Major_Charisma — харизма; stats.set_skill_level Major_GourmetCooking — умение готовить изысканные блюда; stats.set_skill_level Major_Gardening — садоводство; stats.set_skill_level Major_Programming — программирование; stats.set_skill_level Major_Guitar — умение играть на гитаре; stats.set_skill_level Major_Mischief — умение творить мелкие пакости; stats.set_skill_level Major_Fishing — рыбная ловля.

Повышение по службе в The Sims 4

Чтобы повысить своего сима по карьерной лестнице, необходимо использовать чит-код, для каждой профессии он отдельный. Если нужно, наоборот, понизить сима в должности, необходимо заменить слово promote на demote.

careers.promote Athletic — космонавт; careers.promote Business — бизнесмен; careers.promote Criminal — преступник; careers.promote Culinary — кулинар; careers.promote Painter — художник; careers.promote SecretAgent — шпион; careers.promote TechGuru — технический специалист; careers.promote adult_writer — писатель; careers.promote Style — стилист; careers.promote adult_active_scientist — ученый; careers.promote Doctor — врач; careers.promote Activist — политик; careers.promote Adult_Gardener — садовод; careers.promote Actor — актер; careers.promote Military — военный; careers.promote Scout — скаут (для симов-подростков); careers.promote careers_Volunteer_SoccerTeam — футболист; careers.promote career_Volunteer_E-Sports — киберспортсмен; careers.promote careers_Adult_Education — учитель; careers.promote careers_Adult_Engineer — инженер; careers.promote careers_Adult_Law — юрист; careers.promote PartTime_StreamerSideHustle — повышение карьеры у подростка-стримера; PartTime_SimsfluencerSideHustle — инфлюенсер; careers.promote deco — дизайнер интерьеров; careers.promote Paranormalinvestigator — паранормальный сыщик; careers.promote freelance_writer — писатель-фрилансер; careers.promote noble — карьера аристократа.

Коды для получения бонусов ресторана

При наличии игрового набора «В ресторане» можно воспользоваться кодами на бонусы. Они также работают после введения testingcheats true.

bucks.unlock_perk RecommendDishSocial true – любопытные посетители; bucks.unlock_perk AdditionalWaiter_1 true — дополнительный официант №1; bucks.unlock_perk IngredientCostDiscount true — больше продуктов по скидке; bucks.unlock_perk IngredientQualityOptions true — повышенное качество продуктов; bucks.unlock_perk MoreCustomers true — наплыв посетителей; bucks.unlock_perk LengthenImpatienceTimeout true — посетители, готовые долго ждать обслуживание; bucks.unlock_perk RecommendDishFrequency true — гости, готовые пробовать новое; bucks.unlock_perk AdditionalChef true — дополнительный повар; bucks.unlock_perk InspirationalSpeechSocial true — вдохновляющая речь; bucks.unlock_perk AdditionalWaiter_2 true — дополнительный официант №2;

bucks.unlock_perk EatFaster true — посетители едят быстрее; bucks.unlock_perk LowerEmployeeTrainingCost true — обучение персонала становится дешевле; bucks.unlock_perk CheaperIngredients_1 true — совсем небольшая скидка на продукты; bucks.unlock_perk ExpensiveOrders true — богатые посетители; bucks.unlock_perk RiskFreeMarkup true — посетители точно оставят чаевые; bucks.unlock_perk CheaperIngredients_2 true — максимальная скидка на продукты; bucks.unlock_perk LowerChanceBadEvents_Small true — день без провалов; bucks.unlock_perk ChefsHat true — колпак шеф-повара.

Коды на бонусы магазина (деловые навыки)

Для использования кодов нужно ввести testingcheats true. А чтобы они точно сработали, нужно иметь как минимум один товар на прилавках.

bucks.unlock_perk StorePlacard_1 true — плакат «Мой первый симолеон». Код открывает доступ к настенному украшению, найти его можно в разделе «Предметы для магазина»; bucks.unlock_perk PedestalMimic true — пьедестал «Провокация».Открывает доступ к новой витрине. Находится в разделе «Предметы для магазина»; bucks.unlock_perk SignageMimic true — вывеска «Потрясающий». Находится в разделе «Предметы для магазина»; bucks.unlock_perk RetailOutfit true — футболка «Броская».Открывает доступ к дополнительным футболкам унисекс, которые используются в качестве формы для работников магазина; bucks.unlock_perk RegisterMimic true — кассовый аппарат будущего. Находится в разделе «Предметы для магазина»; bucks.unlock_perk DecreaseRestocking_Temporary true — роскошь на грани разорения. Поставщик по ошибке привез слишком много товаров, поэтому сделал скидку, воспользоваться которой можно в течение 12 часов; bucks.unlock_perk AdditionalWorker_1 true — дополнительный работник №1; bucks.unlock_perk RestockSpeed_Small true — слегка снижает время, которое требуется членам семьи для пополнения запасов;

bucks.unlock_perk CheckoutSpeed_Small true — обслуживание покупателей пойдет немного быстрее; bucks.unlock_perk StorePlacard_2 true — табличка «Фоббс 500», заявляющая о том, что магазин — лидер на рынке. Находится в разделе «Предметы для магазина»; bucks.unlock_perk CustomerBrowseTime true — покупатели будут проводить больше времени в магазине; bucks.unlock_perk ImproveManagementSocials true — менеджеры будут обслуживать клиентов лучше; bucks.unlock_perk AdditionalWorker_2 true — дополнительный работник №2; bucks.unlock_perk CustomerPurchaseIntent true — покупатели будут совершать покупки при первом же посещении магазина; bucks.unlock_perk CheckoutSpeed_Large true — быстрый расчет с покупателями; bucks.unlock_perk RestockSpeed_Large true — значительно снижает время, которое требуется членам семьи для пополнения запасов; bucks.unlock_perk SureSaleSocial true — покупатель не сможет отказаться от товара, который предлагает ему продавец; bucks.unlock_perk InstantRestock true — полки в магазине будут пополняться автоматически; bucks.unlock_perk DescreaseRestockingCost true — значительные скидки на товары от поставщиков.

Коды на эмоции, характер, смену внешности

Эмоции и мудлеты в The Sims 4

Можно улучшить мудлет единоразово, то есть заполнить все потребности до максимума. Тогда необходимо использовать код Sims.add_buff [эмоция]High. А если хочется добавить симу какой-то эмоциональный навык на 12 часов вперед, необходимо дописать в код перед названием мудлета _e_buff, а High убрать. Например, в случае если хочется добавить симу игривости, нужно использовать код Sims.add_buff FlirtyHigh. А если этот навык необходимо удерживать на высоте 12 часов — Sims.add_buff e_buff_flirty.

Sims.add_buff EnergizedHigh — энергия; Sims.add_buff InspiredHigh — вдохновение; Sims.add_buff ConfidentHigh — уверенность в себе; Sims.add_buff FocusedHigh — внимательность; Sims.add_buff PlayfulHigh — игровой азарт; Sims.add_buff SadHigh — грусть; Sims.add_buff feelingangry — злость; Sims.add_buff Buff_CoreSocial_Happy — счастье; Sims.add_buff e_buff_uncomfortable — дискомфорт; Sims.add_buff social_bored — скука; Sims.add_buff Buff_Motives_Fun_desperate — напряженность; sims.add_buff CheatingIntensityBuff_Tense — напряженность в течение 20 дней; sims.add_buff Buff_Skeleton — превращение в скелет.

Счастье

Чтобы сделать героя счастливым, также есть свой код. Необходимо ввести sims.give_satisfaction_points количество (от 1 до 100). Например, sims.give_satisfaction_points 50. Код работает только после ввода testingcheats true.

При применении этого кода жизнь для ваших симов становится более яркой, а умения — более выраженными.

Коды на дополнительные черты характера

traits.equip_trait Alluring — очарование; traits.equip_trait AnglersTranquility — успокаивается от рыбалки; traits.equip_trait Antiseptic — чистоплотный; traits.equip_trait AlwaysWelcome — желанный гость для всех соседей; traits.equip_trait Appraiser — оценщик, помогает максимально выгодно продать музею ценности; traits.equip_trait Carefree — беззаботность; traits.equip_trait Collector — коллекционер; traits.equip_trait EternalBond — близкий друг для своего супруга; traits.equip_trait CreativeVisionary — креативщик; traits.equip_trait Dastardly — негодяй; traits.equip_trait Entrepreneurial — предпринимательская жилка; traits.equip_trait Expressionistic — склонность создавать эмоционально наполненные художественные работы; traits.equip_trait Fertile — склонность к многодетности; traits.equip_trait Frugal — бережливость; traits.equip_trait GreatKisser — любитель целоваться; traits.equip_trait TheKnack — мастер на все руки; traits.equip_trait HardlyHungry — не испытывает голода; traits.equip_trait Hilarious — шутник; traits.equip_trait Longevity — долгожитель; traits.equip_trait MentallyGifted — умственно одаренный; traits.equip_trait MorningPerson — легко встает по утрам; traits.equip_trait Muser — вдохновленный; traits.equip_trait NeverWeary — никогда не устает; traits.equip_trait NightOwl — сова, с удовольствием работает по ночам; traits.equip_trait PerfectHost — идеально организовывает мероприятия; traits.equip_trait PhysicallyGifted — физически совершенный; traits.equip_trait Player — игрок; traits.equip_trait EpicPoet — поэт; traits.equip_trait PotionMaster — мастер зелий: создает напитки, влияющие на настроение других симов; traits.equip_trait HeatAcclimation — акклиматизация к жаре; traits.equip_trait Quick_Learner — способность легко учиться; traits.equip_trait Savant — легко осваивает новые навыки; traits.equip_trait Shameless — никогда не смущается; traits.equip_trait Invested — рассудительный в тратах; traits.equip_trait TreasureHunter — охотник за сокровищами, всегда находит драгоценности; traits.equip_trait Stormchaser — охотник за бурями — сим, который чувствует себя отлично в шторм и грозу; traits.equip_trait Webmaster — умеет обращаться с компьютерами; traits.equip_trait GreatStoryteller — умеет увлекательно рассказывать истории; traits.equip_trait IncrediblyFriendly — нравится всем с первых минут общения; traits.equip_trait Sickness — обладатель отличного иммунитета; traits.equip_trait SpiceHound — любитель экстремально острой еды.

Коды на изменение внешности

Сначала нужно ввести код разработчика testingcheats true, после чего ввести код изменения внешности — cas.fulleditmode. Далее нужно нажать на зеркало и выбрать функцию «Изменить внешность». Еще один вариант — зажать Shift и одновременно кликнуть на сима, а затем выбрать опцию «Изменить». Тогда удастся поменять все — и одежду сима, и даже черты его лица, а также «сделать» ему татуировку.

Разблокировка одежды в режиме создания персонажа

В последних дополнениях к Sims 4 у игроков есть возможность при помощи кодов получить уникальную одежду, в которую можно одеть сима в режиме создания персонажа. Для этого нужно ввести testingcheats true, а потом код для каждого дополнения.

cas.unlockbytag EP10 — наряды из дополнения «Снежные просторы»; cas.unlockbytag SP17 — вязаные джемперы из каталога «Нарядные нитки»; cas.unlockbytag GP09 — наряды из игрового набора «Путешествие на Батуу»; cas.unlockbytag GP10 — одежда из игрового набора «Интерьер мечты»; cas.unlockbytag EP12 — комплекты из дополнения «Старшая школа».

Социальная жизнь

Коды на отношения в The Sims 4

C другим симом

Этот код работает только после введения кода разработчика testingcheats true. После этого нужно выбрать, какие отношения нужно создать между симами — дружеские или романтические.

Для построения дружеских отношений часть кода выглядит как LTR_Friendship_Main, а для романтических — LTR_Romance_Main.

Далее нужно определиться, какой уровень отношений от 1 до 100 нужно создать между героями. 1 — легкая симпатия, 100 — глубокое, крепкое чувство.

Код для построения отношений состоит из modifyrelationship + имя первого сима + имя второго сима + уровень отношений + тип отношений

Таким образом, мы получим, например: modifyrelationship Анна Антонова Иван Иванов 100 LTR_Romance_Main

Если отношения требуется ухудшить, нужно сделать все то же самое, но перед уровнем поставить минус.

C питомцем

Изменить отношения можно и с домашним питомцем. Для этого работает тот же код отношений, только вместо кода о дружбе нужно вставить LTR_SimToPet_Friendship_Main, а вместо одного из имен указать кличку собаки или кота сима.

Указывая кличку питомца, нужно обязательно прописать ему фамилию — ту же, что у сима, к которому он относится. Без указания фамилий код не сработает

Например, это может выглядеть так: modifyrelationship Иван Иванов, Плюша Иванова 90 LTR_SimToPet_Friendship_Main.

Другие коды

Коды на смерть

sims.add_buff Buff_Mortified — от смущения (наступает через несколько часов после ввода); sims.add_buff Buff_Hysterical — от хохота (работает моментально, если рассмешить сима); sims.add_buff Buff_Enraged — от сердечного приступа (сработает через несколько часов); sims.add_buff Buff_Motives_Hunger_Starving — от голода (сработает через сутки после ввода); sims.add_buff Buff_Death_Electrocution_Warning — от удара током (сработает в момент, когда сим отправится чинить электрику); sims.add_buff buff_Death_ElderExhaustion_Warning — от переутомления (наступает сразу же); traits.equip_trait Vampire_Sun — от солнца (наступает после пребывания на улице, превращает в приведение); traits.equip_trait Ghost_Overheat — от перегрева (наступает моментально после согрева, превращает в призрака); traits.equip_trait Ghost_Frozen — от переохлаждения (аналогично перегреву); traits.equip_trait trait_Ghost_Flies — от внезапно налетевшего роя мух; traits.equip_trait trait_Ghost_Beetle — от напитка из жуков; traits.equip_trait trait_Ghost_AnimalObjects_KillerRabbit — от налета кролика-убийцы; traits.equip_trait trait_Ghost_AnimalObjects_KillerChicken — от атаки курицы; traits.equip_trait trait_Ghost_StinkBomb — от зловонной капсулы; traits.equip_trait trait_Ghost_UrbanMyth_EP12Death — от переизбытка эмоций после встречи с городской легендой.

Код на изменение времени в игре

Чтобы код заработал, необходимо установить мод Tmex AllCheats. Для изменения времени нужно ввести код clock.advance_game_time, указав нужное количество часов, минут и секунд без запятой, через пробел. Например, если необходимо перемотать вперед время на три часа и 15 минут, нужно использовать код: clock.advance_game_time 3 00 15. А если необходимо отмотать время назад, надо поставить минус перед цифрой, означающей часы. После применения кода сим может немного зависнуть, это нормально.