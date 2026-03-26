Полные системные требования гонки Forza Horizon 6
Студия Playground Games раскрыла системные требования Forza Horizon 6 — новой части гоночной серии от Microsoft. Для запуска проекта потребуется сборка с процессором Intel Core i5-8400 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 с 16 ГБ оперативной памяти и SSD.
Для комфортной игры в высоком разрешении потребуется ПК с с Intel Core i5-12400F и RTX 3060 Ti. Для разрешения 4К и трассировки лучей понадобится компьютер с i7-12700K и RTX 5070 Ti.
Минимальные системные требования Forza Horizon 6 (1080p/60 fps, низкие настройки)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i5-8400
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6500 XT, NVIDIA GeForce GTX 1650 или Intel Arc A380
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: около 100 ГБ SSD
Рекомендуемые системные требования Forza Horizon 6 (1440p/60 fps, высокие настройки)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600X или Intel Core i5-12400F
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 ХТ или NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или Intel Arc A580
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: около 100 ГБ SSD
Рекомендуемые системные требования Forza Horizon 6 (4К/60 fps, ультранастройки)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i7-12700K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 7900 ХТ или NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
- Оперативная память: 24 ГБ
- Место на диске: около 100 ГБ NVMe SSD
Рекомендуемые системные требования Forza Horizon 6 (4К/60 fps с апскейлерами, ультранастройки с трассировкой лучей)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i7-12700K
- Видеокарта: AMD Radeon RX 9070 ХТ или NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- Оперативная память: 32 ГБ
- Место на диске: около 100 ГБ NVMe SSD
Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая на ПК и Xbox Series, чуть позже гонка доберётся и до PS5. Владельцы премиального издания смогут начать игру уже 15-го числа.